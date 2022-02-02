В Госдуме назвали причины появления стай бродячих собак в российских городах

Одной из причин появления стай бродячих собак в российских городах является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Мы с Генпрокуратурой доказали, что они [ответственные за решение вопроса бездомных собак] ни черта не делали: 7000 нарушений федерального закона в регионах за прошлый год, 28 уголовных дел возбуждено. Чиновники сядут, где-то уже посадили. Все регионы, где были трагедии (речь о последних случаях смертельных нападений собак на людей — прим. «Ленты.ру»), — в материалах проверки Владимир Бурматов депутат Госдумы

Кроме того, одним из источников для пополнения стай бездомных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак, хозяева которых заводят их на дачах в летний период, а уехав, не забирают своих питомцев на зимовку, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.

Третьей причиной депутат считает самовыгул, практикующийся в ряде регионов. Отпущенные хозяевами домашние животные могут скрещиваться с бродячими животными, увеличивая их популяцию. Вместе с тем Бурматов отметил, что в стаях, загрызших женщину в Якутии и девочку в Забайкалье, были домашние собаки.

«Бездомные собаки в чем провинились, если нападают здоровые холеные животные, которых выпустили побегать?» — спросил он. Поэтому, отметил депутат, самовыгул необходимо запретить.

Сократить количество бездомных животных поможет и их стерилизация. Депутат предлагает развивать льготные программы по этим процедурам в регионах.

«На примере Нижнего Новгорода (и научно) доказано — 70 процентов популяции стерилизовать, и она сократится в два раза за два года точно. Это дешевле, чем когда собака родит шесть щенков, и их отлавливают», — добавил он.

В субботу, 22 января, стая бездомных собак в поселке Домна Читинской области загрызла семилетнюю девочку. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса («Халатность»).

23 января аналогичный инцидент чуть было не произошел на Камчатке, где жертвой нападения стал восьмилетний мальчик. Очевидцы смогли отогнать собак и спасти ребенка.