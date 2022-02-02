Названа доля отечественного сыра в России

Доля российского продукта на отечественном рынке сыра в последние годы достигла трех четвертей, что обусловлено увеличением его выпуска в стране. По сравнению с ситуацией до введения продуктового эмбарго в 2014 году, она увеличилась в полтора раза. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, сообщает РИА Новости.

До момента санкций зависимость от импорта в России росла. В 2006 году самообеспеченность составляла 60 процентов, в 2013-м упала до 51 процента. Изменения начались в 2015 году, когда политика импортозамещения вступила в полную силу.

В тот год доля российский сыров на рынке достигла 75 процентов и более не снижается, хотя и существенно не растет. Тем не менее глава Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов считает, что у российского производства есть потенциал для наращивания экспорта и дальнейшего снижения доли привозной продукции.

Потребность в сыре в России увеличивается. В 2004 году потребление продукта на душу населения составляло 4,1 килограмма в год, в 2013-м — 5,8 килограмма, в а последние два года — 6,6 килограмма.

В результате в абсолютных числах импорт сыров в Россию все же растет. В 2021 году он составил 301 тысячу тонн. Главными поставщиками стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария и Казахстан. Экспорт российских сыров в тот же период вырос на 18,6 процента, до 33,3 тысячи тонн. Покупателями выступили Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Большей частью они закупают плавленые сыры, но Россия начала экспорт и сортов моцарелла, камамбер, тильзит и бри.

В конце декабря Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с одним из крупнейших в истории споров. Он потребовал от России выплатить 290 миллиардов евро за незаконную дискриминацию европейских товаров. За несколько дней до этого о намерении работать над ответными мерами по линии ВТО объявили и США.