Власти Черногории оставят без ответа запрет на въезд в Россию госсекретаря МВД

Власти Черногории оставят без ответа введенный для госсекретаря МВД Зорана Милянича запрет на въезд в Россию, заявили представители МВД и МИД страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Черногория не будет отвечать никакими встречными мерами. Считаем это решение необоснованным, тем более что [этот чиновник] по действующим черногорским законам не занимается вопросами управления, а значит, не был включен в принятие решения по этому и подобным делам», — говорится в совместном заявлении представителей ведомств.

Ранее МИД России запретил Миляничу въезд из-за предоставления убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений.

О решении властей Черногории о предоставлении убежища стало известно в октябре 2021 года. Оно было принято в связи с закрытием дела против предпринимателя в Цюрихе. Кроме того, бывшему владельцу «Черкизона» выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии Следственного комитета России, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.