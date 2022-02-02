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Осужденные в России по делу об аргентинском кокаине обжаловали приговор

Защита осужденных по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию обжаловала приговор

Фото: Claudio Santisteban / globallookpress.com

Адвокаты осужденных за контрабанду 362 килограммов кокаина из Аргентины в Россию обжаловали приговор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.

В суде уточнили, что зарегистрировали апелляционные жалобы адвокатов. Позже будет назначена дата их рассмотрения.

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Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с чистым кокаином. По данным российского МИД, вес партии составлял 389 килограммов, а по данным ФСБ России — 362 килограмма. Как позднее объяснили, в первом случае измерялся общий вес груза, во втором — вес наркотика.

Для контролируемой поставки кокаин заменили мукой и отправили в Россию. В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), а затем и еще один — Андрей Ковальчук.

20 января в Москве суд огласил приговоры четырем фигурантам. Ковальчука, организовавшего поставку груза, приговорили к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей, бывшего завхоза посольской школы Абянова — к 17 годам колонии и штрафу в 1,6 миллиона рублей. Калмыков и Худжамов, помогавшие с перевозкой, получили 16 и 13 лет лишения свободы соответственно. При этом Калмыкова оштрафовали на миллион рублей, а Худжамова — на 900 тысяч рублей.

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Мария Рубникович
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