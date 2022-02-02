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Суд перевел под домашний арест подозреваемых в хищении на строительстве бункеров

«Ъ»: суд перевел из СИЗО под домашний арест подозреваемых в хищениях у Минобороны

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Гарнизонный военный суд перевел под домашний арест из СИЗО подозреваемого в хищении на строительстве бункеров для нужд Министерства обороны Александра Андреева. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ему запрещено общаться с подозреваемыми по делу, получать корреспонденцию и пользовать интернетом.

Соответствующее ходатайство подал следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ). Также суд продлил меру пресечения о оставил под домашним арестом еще одного фигуранта этого уголовного дела, бывшего заместителя компании «М-Строй» Дмитрий Пипко.

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Под арестом в СИЗО еще на два месяца остается гендиректор казанского филиала строительной компании Наиль Алиев, он не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 стати 159 Уголовного кодекса. По версии следствия, они совершили хищения при реализации шести госконтрактов на строительство и реконструкцию засекреченных бункеров Минобороны в период с 2016 по 2020 год.

В мае 2021 года сообщалось, что при строительстве восьми спецобъектов Минобороны было похищено в общей сложности около 4,8 миллиарда рублей. В конце 2020 года следователи заинтересовались деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны.

Единственным фигурантом дела, возбужденного по факту мошенничества, стал Андрей Епифанцев, бывший генеральный директор ООО «М-Строй». К весне 2021 года число фигурантов дела вошел и бывший начальник строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епифанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко, его заключили под стражу.

Марина Совина
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