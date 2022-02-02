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Домработица с 15-летним стажем стала заместителем министра

Президент Чили Борич назначил бывшую домработницу Лус Видаль замминистра по делам женщин
Луз Видаль Уирикео

Луз Видаль Уирикео. Фото: @luzvidalh

Домработница с 15-летним стажем Лус Видаль Уирикео стала заместителем министра по делам женщин и гендерной справедливости. Соответствующий указ подписал президент Чили Габриэль Борич, следует из заявления политика, опубликованного в Twitter.

Женщина многие годы работала в различных семьях в столичном регионе государства и занимала должность главы профсоюза домработников.

«Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра», — говорится в заявлении профсоюза в Twitter.

В декабре 2021 года на президентских выборах в Чили победил 35-летний кандидат-социалист Габриэль Борич. Бывший лидер студенческих протестов и депутат от антарктических территорий страны, он станет самым молодым лидером Чили за всю историю страны.

Марина Совина
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