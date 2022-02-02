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Фетисов объяснил отказ сборной России по хоккею лететь с другими олимпийцами

Фетисов заявил, что российские хоккеисты рисковали остаться без ОИ при полете общим рейсом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом в Пекин с другими олимпийцами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов объяснил, что игроки могли заразиться коронавирусом на рейсовом самолете, а значит, рисковали остаться без возможности выступить на Олимпийских играх. «Любой риск для команды — катастрофа. У Федерации хоккея денег много. Они будут направлены на достижение результата. Самолет прилетит и сразу попадет в чистую зону», — заявил он.

Ранее 2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Анастасия Борисова
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