Фетисов объяснил отказ сборной России по хоккею лететь с другими олимпийцами

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ сборной России по хоккею лететь общим рейсом в Пекин с другими олимпийцами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов объяснил, что игроки могли заразиться коронавирусом на рейсовом самолете, а значит, рисковали остаться без возможности выступить на Олимпийских играх. «Любой риск для команды — катастрофа. У Федерации хоккея денег много. Они будут направлены на достижение результата. Самолет прилетит и сразу попадет в чистую зону», — заявил он.

Ранее 2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.