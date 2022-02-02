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Автогигант потратит миллиарды на свержение Tesla

Ford выделит 20 миллиардов долларов на электрификацию по примеру Tesla

Фото: Manfred Segerer / Globallookpress.com

Ford Motor планирует потратить миллиарды на то, чтобы свергнуть компанию Tesla с пьедестала производителей электрокаров. Автогигант готов выделить на это до 20 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выделенные средства будут использованы для масштабной реорганизации, которая поможет Ford подготовиться к электрическому будущему. По словам источников, план предполагает переориентирование заводов автогиганта по всему миру на производство электромобилей. Помимо этого, проект предусматривает пересмотр организационной структуры Ford, включая набор на работу неопределенного числа инженеров, специализирующихся на относительно новых для компании сферах. Источники сообщают, что план реорганизации все еще разрабатывается и видоизменяется. Деньги будут выделены в дополнение к 30 миллиардам долларов, которые Ford направила на производство электрокаров до 2025 года. Руководить процессом реорганизации будет бывший вице-президент Apple Даг Филд, который в одно время также был топ-менеджером в Tesla. Ford переманил Филда из Apple в сентябре. Сейчас он корректирует операционную и производственную структуры компании, чтобы сделать ее такой же гибкой и быстро адаптирующейся, как Tesla.

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Историю успеха Tesla американский гигант использует как пример. Генеральный директор Ford Джим Фарли не скрывает своего восхищения Илоном Маском и его компанией. «Я действительно восторгаюсь трудностями, которые у них были, и тем, как они справились с этими трудностями и добились успеха», — рассказал Фарли в интервью. Пока неизвестно, какие именно методы Tesla Фарли планирует перенять в рамках реорганизации компании. Однако в отличие от Tesla Ford не будет производить только электрокары и полностью отказываться от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Электромобили становятся популярнее во всем мире. Недавно Норвегия стала первой страной в мире, где продажи электрокаров превысили продажи обычных автомобилей. В январе электрокары заняли почти 84 процента рынка новых проданных автомобилей в стране. Из 20 самых популярных марок авто 19 оказались полностью электрическими.

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Платон Щукин
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