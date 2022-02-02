В Косово разграбили православные храмы

С начала 2022 года в непризнанной республике Косово были разграблены три храма Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом рассказали в пресс-службе Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии, передает ТАСС.

«С начала года были ограблены три православные церкви в муниципалитете Зубин-Поток. Из этих святынь не только были украдены деньги и ценности, но и в процессе грабежа разбросаны церковные реликвии. В Зубин-Потоке задержан албанец, подозреваемый в серии подобных налетов на храмы СПЦ», — заявили в пресс-службе.

В канцелярии заметили, что отношение албанского преступника к православным святыням отражает позицию официальной Приштины по поводу сербских религиозных ценностей. Согласно заявлению, все православные церкви в Косово сейчас находятся под угрозой.

В декабре 2021 года российского сотрудника миссии ООН объявили персоной нон грата в самопровозглашенной республике Косово. Глава МВД Косово сообщила, что республика углубит сотрудничество с США, ЕС и НАТО, чтобы «предотвратить любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в (...) регионе».