Торговцев суррогатным алкоголем предложили лишать гражданства России

В Совете Федерации предложили лишать ранее полученного гражданства и депортировать на родину производителей и торговцев суррогатным алкоголем. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает ТАСС.

Соответствующие поправки сенаторы планируют внести ко второму чтению президентского закона «О гражданстве Российской Федерации» и расширить соответствующими пунктами перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства.

«Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — указал Рябухин.

Он отметил, что по данным МВД, 75 процентов лиц, занимающихся производством нелегального спиртного — это иностранные граждане ближнего зарубежья. Совет Федерации сделал запрос к главе ведомства Владимиру Колоольцеву, в случае его положительного ответа предложения будут незамедлительно внесены в Госдуму.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил о соответствии Конституции России законопроекта президента Владимира Путина о гражданстве. Он может быть рассмотрен в весеннюю сессию парламента.

Глава государства 29 декабря внес в Государственную Думу проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

