В России пересмотрят порядок проверки иностранцев на нежелательность

МВД предложило пересмотреть порядок проверки иностранцев на нежелательность пребывания в России, согласно проекту нового приказа, решения об этом будут приниматься без ограничений по сроку, сообщают «Ведомости».

По закону Российской Федерации, нежелательным может быть признан любой иностранный гражданин, который создает угрозу безопасности или обороноспособности государству, несет опасность общественному порядку, здоровью населения, конституционному строю, нарушает права и законные интересы других лиц. Подразделения МВД могут обратиться в центральный аппарат ведомства для решения вопроса о выдворении такого лица из страны.

В настоящее время срок рассмотрения материалов и принятия решения не должен превышать одного месяца, предлагается снять ограничения по срокам. Как отметил управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, это позволит МВД опубликовать результаты проверки в удобное для себя время.

Юрист Ольга Подоплелова также пояснила, что согласно опубликованному проекту приказа, ведомство теперь будет проверять, есть ли у иностранца в России семья. Как это будет влиять на решение о нежелательности, не оговаривается.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин приветствовал подобную проверку до депортации, однако заявил о необходимости уточнить, каким образом наличие семьи влияет на процедуру, чтоб исключить возможность двойного толкования и выдворения людей, у которых остались в России семьи.

В июле 2021 года МВД России назвало случаи, в которых пребывание иностранцев в стране может быть нежелательно. Решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России могут вынести МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА. Оно принимается в отношении лиц, «создающих реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения». Иностранец, чье пребывание в стране было признано нежелательным, обязан покинуть Россию. В случае, если он этого не сделает, его депортируют.

