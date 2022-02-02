Отец сломавшего ключицу инспектора пожалел пострадавшую сотрудницу угрозыска

Отец уволенного за конфликт лейтенанта ГИБДД Колесникова считает, что, хотя ему жаль пострадавшую девушку, сын вел себя согласно полномочиям. Об этом мужчина в среду, 2 февраля, рассказал изданию 47news.

По словам Игоря Колесникова, отца сотрудника ГИБДД, который после продолжительного словесного конфликта применил силу к сотруднице угрозыска, ему жаль девушку по-человечески, но таких действий требовало стечение обстоятельств. Кроме того, мужчина считает, что в СМИ растиражированы обрезанные версии видео, на которых не запечатлены корни конфликта. Колесников-старший надеется, что следствие подойдет объективно к разбирательству.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ГИБДД Александра Колесникова, участвовавшего в конфликте с 24-летней сотрудницей уголовного розыска Аленой Юдиной.

Версия следствия такова: в ночь на 1 февраля в отделе полиции Колесников в ходе ссоры толкнул девушку руками в грудь, после чего она ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее на пол лицом вниз и скрутил, сломав руку. Потерпевшую госпитализировали с закрытым переломом левой плечевой кости.

Против задержанного инспектора завели дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

И хотя действиям Юдиной Следственный комитет не дал оценку, в МВД уволили всех троих участников конфликта — и инспекторов ГИБДД, и сотрудницу уголовного розыска.

