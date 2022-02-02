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Объявленный в розыск бывший гендиректор Антипинского НПЗ задержан в Италии

В Италии Интерпол задержал экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом в среду, 2 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания. Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями с 18 июля 2019 года. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ по делу о мошенничестве.

В 2019 году внутренняя проверка, выявила применение мошеннических схем при реализации продукции и заключении предприятием договоров об оказании услуг. Завод завершил 2018 год с убытком в 35 миллиардов рублей, общий долг предприятия превышает 5 миллиардов долларов.

Владимир Седов
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