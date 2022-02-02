Юрист увидел в словах Шнурова о сыне Собчак основания для иска

У российского актера, бывшего мужа Ксении Собчак, Максима Виторгана есть все основания для подачи иска о защите чести и достоинства из-за слов певца Сергея Шнурова о пятилетнем сыне журналистки, заявил юрист Василий Воробьев. Об этом правозащитник заявил «Ленте.ру».

«Когда мы говорим о защите чести и достоинства, нужно понимать, что есть уголовная и гражданско-правовая стороны этого вопроса. Если мы говорим об оскорблении, то это уголовная статья, и под такие признаки песня "Ленинграда", конечно, не попадает. Соответственно, Шнуров не понесет уголовную ответственность. Но когда мы говорим про гражданско-правовую ответственность, то право на подачу искового заявления в любом случае есть у каждого», — указал юрист.

По искам защиты чести и достоинства в России существует три фактора доказывания вины, отметил Воробьев. Чтобы установить вину, необходимо доказать три факта — факт недостоверности информации, факт того, что она порочит честь и достоинство истца, и факт ее распространения.

Если дело дойдет до суда, то Виторгану потребуется провести лингвистическую экспертизу, пояснил юрист. С ее помощью можно будет установить, что именно подразумевается под словами в песне музыканта.

«При защите чести и достоинства действует презумпция виновности. Если ты что-то утверждаешь, то ты обязан эти факты доказать. И доказывать должна именно та сторона, которая эти сведения публикует. Факт распространения — не вызывает сомнений, факт соответствия действительности — вопрос доказуемости», — поделился юрист.

В случае доказательства распространения ложной информации, Виторган может рассчитывать на компенсацию. «Но когда мы говорим о компенсации в данной ситуации, то о больших суммах тут речи не идет. Может быть, о десятках тысяч рублей», — резюмировал правозащитник.

Ранее Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). В музыкальном видео певец также поставил под сомнение отцовство ребенка журналистки («ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»).