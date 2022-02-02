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В США поддержали Медведева после его слов о болеющих против россиян фанатах

В американском издании заявили, что зрители мешали теннисисту Медведеву в матче AO

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Журналист американского издания The Sporting News Киран Фрэнсис поддержал российского теннисиста Даниила Медведева из-за его заявлений на пресс-конференции после финального матча Australian Open. Его статья доступна на сайте газеты.

Материал вышел под заголовком: «Медведев был прав насчет того, что у зрителей на Australian Open "нет мозгов"». Журналист посчитал, что проблемы с поведением зрителей на турнире возникали слишком часто. По его мнению, зрители срывали атмосферу на матче, мешая Медведеву во время подачи или подготовки к ней.

Испанец Рафаэль Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open 30 января. В течение решающего поединка болельщики на трибунах активно поддерживали испанца и радовались ошибкам Медведева. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. После финала Медведев раскритиковал фанатов и заявил, что зрители всегда болеют против русских.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.

Анастасия Борисова
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