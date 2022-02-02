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Продажи недвижимости в метавселенных взлетели

CNBC: продажи недвижимости в метавселенных достигли 501 миллиона долларов в 2021 году

Фото: Unsplash

Продажи недвижимости в метавселенных превысили 500 миллионов долларов в 2021 году и могут удвоиться в 2022-м. Об этом сообщает CNBC.

В 2021 году продажи достигли 501 миллиона долларов, по данным MetaMetric Solutions. В январе 2022 году сумма сделок уже превысила 85 миллионов — при таких темпах продажи могут составить почти миллиард долларов к концу года. Интерес к виртуальной недвижимости взлетел после того, как Facebook объявил о переименовании в Meta в октябре. Теперь компания сосредоточится на создании собственной метавселенной. На фоне этой новости продажи недвижимости выросли почти в девять раз — с тех пор рост замедлился, но сумма сделок за январь 2022 года по-прежнему превышает уровень января 2021 года более чем в десять раз.

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Согласно отчету BrandEssence Market Research, рынок недвижимости в метавселенных будет расти в среднем на 31 процент ежегодно с 2022 по 2028 год. «Существуют большие риски, но потенциально и большие выгоды», — считает генеральный директор консалтинговой фирмы Republic Realm Джанин Йорио. Однако другие эксперты называют рынок финансовой пирамидой. «Метавселенная — это Эльдорадо для интернет-стартапов. Они следуют за ней в джунгли и умирают», — заявил профессор СМИ в Университете Индианы Эдвард Кастронова.

Гендиректор Tokens.com Эндрю Кигуэл, компания которого вложила 16 миллионов в недвижимость в метавселенных, отметил, что молодые потребители и инвесторы сразу видят привлекательность нового рынка. «Проблема многих людей заключается в том, что есть поколения, которым трудно оценить цифровые вещи, не имеющие веса, — рассказал Кигуэл. — У молодого поколения нет таких проблем. Как и в случае с NFT, технология блокчейн позволяет чему-то быть цифровым, незаменимым и дефицитным».

О том, что компания Facebook сменит название на Meta, сообщил основатель корпорации Марк Цукерберг 28 октября. Вслед за названием поменялся и логотип — теперь это синяя лента Мебиуса. Компания намерена создать виртуальную реальность, в которой человек откажется от экранов и сможет испытывать эффект присутствия.

Александра Мирошникова
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