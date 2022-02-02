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Надаль оценил слова Медведева о болеющих против россиян фанатах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал россиянина Даниила Медведева великим чемпионом

Фото: Loren Elliott / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, победивший Даниила Медведева в финале Australian Open, оценил слова россиянина на пресс-конференции после матча. Его слова приводит AS.

«Его слова — результат момента. Иногда он делает такого рода заявления, которые он также знает, как исправить позже, он делал это много раз. Он умен, чтобы исправить это», — заявил спортсмен. Он назвал россиянина великим чемпионом, у которого хватит мужества изменить ситуацию, и пожелал Медведеву удачи.

Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open 30 января. В течение решающего поединка болельщики на трибунах активно поддерживали испанца и радовались ошибкам Медведева. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля. После финала Медведев раскритиковал фанатов и заявил, что зрители всегда болеют против русских.

Медведев один раз в карьере выигрывал турнир «Большого шлема». Это произошло на US Open в прошлом году.

Анастасия Борисова
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