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США изменили терминологию в вопросе «вторжения» России на Украину

Псаки заявила об отказе США называть российскую агрессию на Украине неминуемой

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Она объяснила, что Вашингтон этим определением «посылал сигнал, который мы не намеревались посылать, — будто бы мы знаем, что президент России Владимир Путин принял соответствующее решение». Отказаться от этого слова побудила сама Украина с призывами не сеять панику, уточнила чиновница.

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Последние несколько месяцев Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Они считают, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. В США спрогнозировали, что наступление начнется весной.

При этом Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. По словам президента Владимира Путина, заявления НАТО о том, что Россия готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Кремле назвали обвинения Запада пустыми и безосновательными.

Марина Совина
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