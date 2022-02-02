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Американские врачи нашли связь между симптомами отравления и омикроном

Американский врач Адмайр: для омикрона свойственны тошнота, рвота и боль в животе

Фото: Pexels.com

Американские врачи выяснили, что тошнота, рвота, боль в животе и потеря аппетита могут свидетельствовать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, передает WPMI-TV.

Врачи нашли связь между симптомами отравления и омикроном. Один из соавторов научной работы из США Билл Адмайр (Bill Admire) указал на нескольких пациентов, описавших подобные признаки. Несмотря на то, что такая симптоматика свойственна для расстройств желудочно-кишечного тракта, к примеру для отравления, она проявлялась у пациентов во время коронавируса.

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«С омикроном у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов», — подчеркнул специалист. Врачи посоветовали людям, имеющим проблемы с пищеварительной системой, обязательно носить защитную маску, сократить до минимума контакты с окружающими и обратиться к медикам.

Ранее врачи Всемирной организации здравоохранения назвали два симптома, которые могут проявляться у ряда больных при посещении туалета. Заболевшие жалуются на диарею или рвоту. Обычно, это сопровождается высокой температурой, частым кашлем, а также потерей или изменением обоняния или вкуса, отметили врачи.

Марина Совина
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