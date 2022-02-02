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Женщина купила чужую возвращенную посылку и удивилась ценности ее содержимого

Женщина приобрела чужую посылку за 30 тысяч рублей и получила вещи на 96 тысяч рублей

Кадр: ClickForTaz / YouTube

Блогерша приобрела на специализированном сайте чужую посылку и удивилась ее ценному содержимому. На опубликованное в YouTube видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Тэз (Taz) объяснила, что решила провести эксперимент и заказать посылку на портале Marthill — крупнейшем в мире поставщике товаров, возвращенных покупателями из различных магазинов.

Так, женщина купила коробку с неизвестными вещами за 270 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей). На сайте Marthill было указано, что содержимое посылки эквивалентно сумме в 1750 фунтов стерлингов (181,3 тысячи рублей).

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После распаковки коробки Тэз обнаружила в ней большое количество дорогостоящих вещей, включая три автоматические надувные кровати за несколько сотен фунтов стерлингов и мусорное ведро с датчиком для бесконтактного использования стоимостью 110 фунтов стерлингов (11,3 тысячи рублей).

Блогерша отметила, что помимо исправных товаров в посылке было несколько сломанных и бракованных позиций. Однако, несмотря на это, Тэз посчитала, что стоимость всех работающих вещей составила 929 фунтов стерлингов (96,2 тысячи рублей).

«Я думаю, что мне крупно повезло. Когда коробка приехала ко мне, я была уверена в том, что все товары внутри будут сломаны и разбиты. Мой случай доказывает, что в этих посылках действительно можно найти достойные вещи. Мои затраты определенно окупились, и я получила качественную продукцию по хорошей цене», — поделилась Тэз.

Ранее в январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton) рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

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Таисия Косинцева
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