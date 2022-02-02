Акции американского техногиганта рухнули

Акции PayPal рухнули почти на 20 процентов после публикации отчетности за IV квартал 2021 года и за весь прошлый год, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Квартальная выручка соответствовала ожиданиям аналитиков, а чистая прибыль оказалась ниже. Кроме того, инвесторов разочаровали слабые прогнозы компании на 2022 год.

На постмаркете бумаги техногиганта подешевели на 17,92 процента, до 144,3 доллара за акцию, по сравнению с закрытием торгов 1 февраля. На премаркете 2-го февраля падение сохранилось с несущественной корректировкой — по состоянию на 15:13 по московскому времени бумаги PayPal торгуются по 147,5 доллара (минус 16,1 процента к закрытию).

Большинство ключевых показателей техногиганта выросли, но это не вселило надежды инвесторам. Скорректированная чистая прибыль на акцию в IV квартале составила 1,11 доллара — всего на 4 процента больше, чем в 2020 году, пишет Bloomberg. Такой уровень оказался немного ниже оценки аналитиков Refinitiv в 1,12 доллара. Выручка за последний квартал выросла на 13 процентов год к году, до 6,92 миллиарда долларов. Рост превзошел ожидания экспертов Refinitiv, которые прогнозировали цифру в 6,89 миллиарда, однако оказался самым низким за два года.

Инвесторов также разочаровали низкие прогнозы на 2022 год: в I квартале компания ожидает увеличение выручки примерно на 6 процентов, что ниже прогнозов аналитиков. По итогам года PayPal намерена обзавестись 15-20 миллионами новых клиентов, хотя рынок делал ставку на 53 миллиона человек. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов объяснил в разговоре с Forbes, что техногигант осторожен в прогнозах из-за высоких ожиданий по инфляции и усиления конкуренции на финтехрынке.

Доходы PayPal замедлили рост из-за разрыва с онлайн-аукционом Ebay, считают аналитики. Их партнерство длилось почти 20 лет, но недавно Ebay решила перейти на собственную платежную систему. Клиенты Ebay смогут платить через PayPal еще целый год, однако объемы транзакций PayPal с онлайн-аукциона уже сокращаются. Еще одним существенным фактором, снизившим прибыль IT-компании, стало завершение локдауна: люди стали чаще посещать офлайн-магазины, а трудности в цепочке поставок сохранились и все еще затрудняют доставку товаров, приобретенных онлайн. На показатели PayPal повлияла и высокая инфляция в США — в 2021 году она установила рекорд в 7 процентов, снизив спрос со стороны жителей.

В конце января американские технологические компании установили общий антирекорд. С 1 по 31 января основной индекс биржи Nasdaq упал на 12 процентов — это худшее начало года за всю историю существования площадки. Эксперты связывают падение акций американских техногигантов с грядущим повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.