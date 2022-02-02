Президент Киргизии уволил посла в Таджикистане

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности посла страны в Таджикистане Жаныша Рустенбекова. Об этом сообщает РИА Новости.

Жаныш Рустенбеков занимал должность полномочного посла Киргизской Республики в Таджикистане с декабря 2018 года. До этого он несколько лет работал послом страны в Казахстане, а позже — в Туркменистане.

27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Стороны возложили вину за начало конфликта друг на друга, а позже договорились о прекращении огня. В результате произошедшего погибли два мирных жителя, 10 человек были ранены.

Это не первый вооруженный конфликт на границе республик: в апреле 2021 года одна из перестрелок переросла в масштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта.

В октябре 2021 года перед своей отставкой бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уволил посла республики в России Аликбека Джекшенкулова. Решение было принято тайно и стало неожиданностью для дипломата.