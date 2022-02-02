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Российские С-400 уничтожат воздушные цели условного противника

Расчеты ЗРС С-400 уничтожат цели на учениях в Ленинградской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Ленинградской области начались тактические учения расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Зенитчики Западного военного округа (ЗВО) уничтожат воздушные цели условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО совершат марш на позицию. Военные будут преодолевать участки пересеченной местности. Также личный состав отработает маскировку техники и отражение атаки разведывательно-диверсионных групп противника.

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В январе в Министерстве обороны России сообщили, что на боевое дежурство в Подмосковье заступил новый дивизион ЗРС С-400 «Триумф».

Ранее в том же месяце обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд включил С-400 в число самых смертоносных вооружений России. Он отметил, что С-400 может перехватывать крылатые и баллистические ракеты.

В декабре 2021 года источник в оборонном ведомстве рассказал о завершении государственных испытаний ЗРС С-550.

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Даниил Иринин
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