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Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем

Жительница Владивостока похитила у китайца квартиру за 19 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью на 19 миллионов рублей, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой не местное управление Следственного комитета. Жертвой аферы стал иностранец.

Как выяснили следователи, 51-летний гражданин Китая сам обратился за помощью к 54-летней мошеннице — он попросил ее содействия в покупке квартиры на территории Владивостока. Женщина захотела помочь. Подобрав жилье, потерпевший и его семья пришли в офис продаж вместе с предполагаемой аферисткой. Она убедила покупателей в том, что им невыгодно оформлять недвижимость на себя из-за высоких налогов для иностранцев. Россиянка предложила оформить квартиру на ее имя, а в дальнейшем обязалась переоформить право собственности на имя китайского знакомого.

Китаец поверил женщине, перевел ей крупную сумму денег и остался ни с чем: злоумышленница впоследствии отказалась переоформлять квартиру и начала утверждать, что недвижимость куплена на ее личные деньги. Таким образом иностранному гражданину был причинен материальный ущерб в размере 19,5 миллиона рублей. В отношении жительницы Владивостока возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, оно уже направлено в суд.

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Нина Ташевская
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