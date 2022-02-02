Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью на 19 миллионов рублей, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой не местное управление Следственного комитета. Жертвой аферы стал иностранец.

Как выяснили следователи, 51-летний гражданин Китая сам обратился за помощью к 54-летней мошеннице — он попросил ее содействия в покупке квартиры на территории Владивостока. Женщина захотела помочь. Подобрав жилье, потерпевший и его семья пришли в офис продаж вместе с предполагаемой аферисткой. Она убедила покупателей в том, что им невыгодно оформлять недвижимость на себя из-за высоких налогов для иностранцев. Россиянка предложила оформить квартиру на ее имя, а в дальнейшем обязалась переоформить право собственности на имя китайского знакомого.

Китаец поверил женщине, перевел ей крупную сумму денег и остался ни с чем: злоумышленница впоследствии отказалась переоформлять квартиру и начала утверждать, что недвижимость куплена на ее личные деньги. Таким образом иностранному гражданину был причинен материальный ущерб в размере 19,5 миллиона рублей. В отношении жительницы Владивостока возбудили уголовное дело о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, оно уже направлено в суд.

Ранее стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.