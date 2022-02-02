В Польше выдвинули Германии громкое требование из-за Украины

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье журналу Der Spiegel раскритиковал Германию из-за отказа поставлять Украине оружие и выдвинул громкое требование изменить позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие».

Политик озаглавил публикацию «Кто против оружия для Украины, тот за войну». Он заявил, что ФРГ извлекла неправильные уроки из своей истории и счел пугающим немецкое бездействие — но говорить о нем приходится не в полной мере, поскольку Берлин способствовал строительству газопровода «Северный поток-2». По мнению дипломата, немцы работают на себя, но отказываются от этого, когда речь заходит об Украине.

По словам Сикорского, вооружения Киеву поставляют Великобритания, США, небольшие страны, граничащие с Россией, «но только не немцы». Он добавил, что Германия и Франция нарушают правила Лиссабонского договора, который предполагает совместное определение стратегических целей и интересов в области безопасности государствами Европейского союза (ЕС).

Политик связал с этим аспектом кризис вокруг Украины. Он заявил, что вместо соблюдения договора возник «нормандский формат» и Минские соглашения. Париж и Берлин взяли на себя миссию по мирному урегулированию, но без участия институтов Евросоюза и таких стран, как Польша, которая непосредственно граничит с кризисным регионом.

Сикорский указал, что Польша в процентном отношении тратит на оборону больше, чем Германия. По его словам, несправедливо, когда более бедные страны обеспечивают безопасность богатых на восточном фланге НАТО.

«Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе», — заключил экс-глава МИД Польши.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию прекратить блокировать поставки оружия Киеву через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам). По словам главы Минобороны, он был удивлен позицией нового правительства Германии в вопросе предоставления Украине военной помощи.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия. Такой же позиции придерживаются и нынешние власти: отказом на просьбу предоставить военную помощь Киеву ответил и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц.

