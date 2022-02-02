Названы симптомы COVID-19 для вызова скорой помощи

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что около трети пациентов, которые вызывают скорую помощь, нуждаются только в словесной поддержке медиков. В интервью радио Sputnik он рассказал, при каких симптомах необходимо вызвать бригаду специалистов.

Звонков назвал сбои в дыхании, включая удушье и чувство нехватки воздуха, признаками COVID-19 для вызова скорой помощи. В норме человек должен делать не более 22-24 дыхательных движений в минуту. Однако при удушье и более 24 вдохов и выдохов в минуту нужно обратиться в службу скорой помощи.

«Это важно сделать, потому что ситуация может быстро прогрессировать», — подчеркнул специалист.

Медик добавил, сейчас существуют конкретные показания для госпитализации пациентов. Если у человека наблюдаются нарушения в дыхании и пониженная сатурация, то ему нельзя отказываться от лечения.

«Отказаться от госпитализации в таком случае — это значит подписать себе смертный приговор, потому что потом будет поздно», — предупредил Звонков.

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