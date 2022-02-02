Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве

Весну в европейской части России можно ожидать во второй половине марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В разговоре с «Лентой.ру» специалист также предположил, что в апреле снег еще будет лежать.

Весна в понятии метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, объяснил Леус. «Если мы говорим про Москву, то обычно она приходится на третью декаду марта. Это по средним многолетним данным», — добавил он.

Учитывая теплые прогнозы на февраль и нехолодные на март, можно предположить, что весна наступит на несколько дней раньше, может быть к середине марта. Но это не значит, что к этому времени уже не будет снега и заморозков. Это разные вещи. Учитывая, что снега у нас очень много, таять он будет долго и останется даже в апреле Михаил Леус Метеоролог

Леус считает, что февраль обещает быть теплее нормы на несколько градусов. Количество осадков в этот месяц ожидается близким к норме. «Что будет в марте еще говорить рано, но, учитывая тенденцию теплых января и февраля, можно предположить, что и март будет теплее нормы. Опять же, это не значит что в феврале не будет 15-градусных морозов или вдруг температуры плюс два-три градуса. Все может быть», — отметил ведущий специалист «Фобоса».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд предупредил россиян о температурной аномалии в феврале. По его словам, в течение всего месяца на территории страны ожидается значительное превышение нормы.