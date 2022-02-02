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Названы способы избавить российские города от стай бродячих собак

Зоозащитники: проблему бродячих собак решит введение ответственности для хозяев животных

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Проблему появления стай бродячих собак и нападения на людей, на которую чаще стали обращать внимание в российских СМИ, решит только стерилизация животных, а также введение ответственности для хозяев питомцев и тех, кто их разводит. Способы избавления городов от бездомных животных «Ленте.ру» назвали эксперты, зоозащитники и организаторы приютов для брошенных собак.

Президент фонда помощи бездомным животным «Сильная Лара» Валерия Некрасова считает, что решить проблему поможет только стерилизация.

«Если бы качественно работала государственная программа (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), у нас на улице остались бы только взрослые стерилизованные особи, не было бы новых поколений», — заявила она.

В свою очередь президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова призвала начать с того, чтобы сократить разведение собак. По ее мнению, соотношение между спросом и предложением в России неадекватное.

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«Есть два типа разведенцев: те, кто плодит животных по недомыслию, то есть граждане, которые не стерилизуют своих животных. Второй тип — класс добытчиков: те, кто плодит их ради бизнеса», — объяснила Новожилова.

По ее мнению, после того, как «кран разведения» зверей будет прикрыт, можно начинать обсуждать вопросы регистрации и учета.

При этом проблему бездомных животных нужно обсуждать и изучать, считает основатель центра реабилитации бездомных животных «Республика Друг» Игорь Молоков. По его мнению, нападают чаще не выросшие на улице собаки, а домашние, от которых избавились владельцы, и это российскому обществу еще только предстоит осознать.

«Тогда мы придем к обязательной регистрации, установлению ответственности владельцев, потому что широко разрекламированные случаи нападения бездомных собак частенько сводятся к тому, что собаки-то были не бездомные, а хозяйские», — заключил он.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак следует расстреливать, а также «ставить к стенке» их защитников. В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал ввести ответственность для чиновников за случаи нападения собак.

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Никита Абрамов
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