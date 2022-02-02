Посол России оценил способности Джонсона «выживать в любых трудностях»

Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил способности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «выживать в любых трудностях». Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг вечеринок политика на Даунинг-стрит в период общенационального локдауна.

«У Джонсона большие способности к выживанию в любых трудностях. Он не через один скандал прошел, через целую массу», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон отказался уходить в отставку во время слушаний в парламенте по поводу скандальной вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

Во время заседания парламента лидер фракции лейбористов Кир Стармер призвал премьер-министра уйти в отставку на фоне скандала с вечеринкой. Он заявил, что Джонсон «постоянно нарушал правила», «держал всех за дураков» и что премьер «не соответствует занимаемой должности».

31 января сообщалось, что в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона. По его результатам, мероприятия на Даунинг-стрит признали серьезным нарушением стандартов этики, которые должны были соблюдать не только представители власти, но и все население Соединенного Королевства.

