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В центре Киева открыли стрельбу из автомата и ранили ветерана АТО

У обменника криптовалюты в центре Киева стреляли из автомата и ранили ветерана АТО

Кадр: Telegram-канал «Киев INFO»

Стало известно о стрельбе из автомата в украинской столице. В ходе инцидента ранен националист и ветеран АТО Алексей Середюк. Видео с места происшествия передает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что стреляли около обменника криптовалюты в центре Киева. Криптообменник якобы является местом незаконных транзакций. Из-за него и произошел конфликт, предполагают в украинских СМИ — одна группа хотела воспользоваться обменником, а другие лица пытались ей помешать.

По версии националистов из организации «Катарсис» через обменник финансируют наркотрафик и перечисляют деньги самопровозглашенным республикам Донбасса. Они сообщили, что конфликт произошел в том же месте, где 25 января 2022 года уже стреляли из автоматов. Неподалеку находится здание Службы безопасности Украины.

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Алексей Середюк — член украинской партии «Братство», он неоднократно принимал участие в политических акциях в республике. В частности, в 2018 году он блокировал офис телеканала NewsOne и требовал изменения его редакционной политики.

Конфликт 25 января 2022 года закончился задержанием его участников. Правоохранители изъяли у одного из них автомат «Сайга».

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Дмитрий Настасьев
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