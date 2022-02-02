Появилось видео затонувшего в Приморье краболовного судна

В сети появилось видео затонувшего у причала порта Зарубино в Приморье краболовного судна «Акванавт». Кадры публикуют «Известия».

На кадрах видно, что верхняя часть судна еще не затонула. На следующей видеозаписи морское судно уже полностью находится под водой.

О том, что краболовное судно затонуло в Приморье, стало известно в среду, 2 февраля. В результате погиб старший механик, капитан судна госпитализирован с переохлаждением. На борту находится 16 тонн топлива, его разлива не наблюдается.

По словам владельца судна, с «Акванавта» удалось эвакуировать 14 членов экипажа — судно затонуло за несколько минут. После гибели россиянина следователи завели уголовное дело.

Ранее судно затонуло из-за шторма в Ялте. Еще четыре судна сорвало с якорной стоянки. В результате никто не пострадал.