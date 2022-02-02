Спрогнозированы новые тренды в путешествиях на 2022 год

Эксперты туриндустрии назвали главные новые тренды в путешествиях в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

Отмечается, что прежде всего поменялась география поездок российских туристов. Если раньше наблюдался высокий спрос на бронирование отелей в Ялте, Сочи и Алуште, то сейчас путешественники стали чаще интересоваться проживанием в Уфе, Волгограде, Калининграде, Москве, Воронеже, Бахчисарае и в селе Лермонтово.

Также специалисты спрогнозировали подорожание отдыха на пять процентов по сравнению с 2021 годом — в среднем россияне бронируют отели стоимостью 5,4 тысячи рублей в сутки.

Исследование также показывает, что проживание в частном секторе становится все менее популярным. Вместо этого туристы выбирают концептуальные и тематические отели с дизайнерскими интерьерами. Из-за пандемии и новых требований отельерам приходится быть более гибкими и подстраиваться под новый тип постояльцев — людей, которые работают дистанционно и приезжают в новые города на длительное время, чтобы сменить обстановку.

Ранее в январе TripAdvisor составил рейтинг самых востребованных направлений для путешествий в 2022 году. Первое место занял Дубай — ультрасовременный город, в котором есть как золотые пляжи, так и отели мирового класса. На втором месте разместился английский Лондон, на третьем — мексиканский Канкун.

