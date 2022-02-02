Украина заявила о готовности к переговорам с Москвой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой в любом формате. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кулебы, переговоры необходимы для поиска дипломатического решения «продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией».

Ранее глава МИД Украины заявлял, что страна готова вести переговоры с Россией, если на Киев «никто не будет давить». По его мнению, республика уже сделала достаточно для мирного урегулирования, следующий шаг за Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что ожидает от переговоров с Россией конкретных шагов по деэскалации ситуации на границе и достижению мира в Донбассе. Он выступил за создание переговорной площадки в формате «США, Россия и Украина».