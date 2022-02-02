Объяснен цвет Урана и Нептуна

Планетологи Великобритании и США предложили возможное объяснение, почему Нептун имеет более темный оттенок синего цвета, чем Уран, хотя у обеих планет одинаковый химический состав атмосферы. Результаты научной работы исследователи опубликовали в препринте на arXiv.

Исследователи проанализировали данные, собранные аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2», несколькими наземными телескопами и телескопом «Хаббл», и создали модели, отражающие атмосферные условия на ледяных гигантах. Обе планеты должны иметь почти одинаковое атмосферное давление и содержать большое количество сероводорода, льда (вещества с температурой замерзания выше 100 кельвинов) и фотохимических соединений.

В верхнем слое атмосферы Нептуна и Урана содержится облачная дымка, которая возникает при конденсации метана на частицах, выталкиваемых вверх. При этом формируются хлопья, которые падают, пока частицы вновь не высвободятся и не образуют новые облака. Модель также показала, что атмосфера Нептуна тоньше, чем у Урана, поэтому Нептун более темно-синий, а цвет обеих планет создается из-за отражающего голубой свет метана. Пятна на Нептуне создаются, вероятно, за счет большей концентрации частиц в верхнем слое атмосферы.