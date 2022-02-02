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Российский экс-чиновник 12 лет провел в бегах из-за взятки в миллион рублей

Прокуратура: экс-чиновник Архангельской области осужден за взятку после 12 лет в бегах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-чиновника администрации Архангельской области за взятку в миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник ради личного обогащения в январе-мае 2009 года вымогал и получил через посредников взятку в крупном размере (один миллион рублей) от гендиректора одной из коммерческих организаций. За эти деньги обвиняемый обеспечил организации победу в открытых торгах на поставку лесозаготовительной техники на сумму в 29 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. 13 марта 2021 года экс-чиновника задержали в Москве после 12 лет в бегах. Суд признал его виновным по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

27 января сообщалось, что бывший глава управления Росимущества Московской области Николай Пешков не признает вину по делу о взятке и считает, что против него совершена провокация.

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Владимир Шарапов
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