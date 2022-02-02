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Спорт

Бывший футболист «Локомотива» рассказал о взятках за место в команде

Иван Старков о взятках за место в «Локомотиве»: половина премиальных или часть зарплаты
Иван Старков (справа)

Иван Старков (справа). Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший футболист «Локомотива» Иван Старков рассказал, что игрокам предлагали место в команде за деньги. Его цитирует Sport24.

По словам Старкова, при Анатолии Бышовце, который руководил командой в 2006-2007 годах, ему и другим молодым игрокам предлагали дать взятки за место в составе. «Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты», — раскрыл подробности футболист. Он отметил, что отказался от такого предложения и выбрал уход в аренду.

Старков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2007 год. В 2007 году полузащитник ушел в аренду в «Ростов».

В июне 2021 года сборную Украины обвинили в получении взятки за место на чемпионате Европы для игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Сообщалось, что Шамиль Газизов, генеральный директор российского клуба «Уфа», в составе которого на тот момент выступал Зинченко, считал необходимым, чтобы спортсмен сыграл за сборную перед переходом в английский клуб, и готов был платить наставнику украинской команды тысячу долларов за минуту игры футболиста. Он боялся, что Зинченко не получит разрешение на выступление в Английской премьер-лиге, так как для этого нужно было провести не менее 75 процентов игр за сборную страны за последние два года.

Дарья Коршунова
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