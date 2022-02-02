Энергокризису в Европе предсказали скорое завершение

Энергетическому кризису в Европе предсказали скорое завершение из-за мягкой погоды. По прогнозам, в феврале в европейских странах будет теплее обычного, что снизит спрос на газ, необходимый для отопления и производства электроэнергии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на метеорологические службы.

«Ожидается, что температура в первой половине февраля будет выше нормы на большей части континента», — рассказал старший метеоролог Maxar Стивен Сильвер, добавив, что вторая половина месяца также будет теплее, чем обычно. Самая мягкая погода ожидается в Северной и Центральной Европе. В некоторых районах Германии температура будет на 3 градуса Цельсия выше нормы, сообщила метеоролог The Weather Company Элеонора Белл. Потепление произойдет за счет так называемой североатлантической осцилляции, которая способствует влажной и мягкой зимней погоде.

Потепление поможет Европе покончить с энергокризисом, который поставил под угрозу домохозяйства и привел к повышению их счетов за электричество и отопление. Холодная и долгая зима в 2021 году привела к истощению газовых хранилищ, и дефицит только усугубился из-за снижения поставок газа из России летом. Повышение температуры воздуха снизит спрос на газ, ведь потребители будут меньше использовать отопление.

Спрос на газ упадет также из-за того, что для производства энергии можно будет начать использовать другие источники — вместе с потеплением в Европе усилятся ветра. Генерация ветряных электростанций снизит зависимость еврозоны от ископаемых видов топлива, таких как газ и уголь.

В планах Европы — постепенно закрыть все угольные электростанции. Однако генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова считает, что полностью отказаться от угля у европейских стран не получится. Из-за проблем с поставками газа Европе в 2021 году пришлось увеличить долю угля в энергоснабжении. Угольная генерация выросла в регионе на 11 процентов несмотря на то, что он является самым грязным для окружающей среды видом топлива.