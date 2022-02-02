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Найдена неожиданная польза конференций в Zoom

GreenBiz: перевод деловых конференций в онлайн может помочь в борьбе за климат

Фото: Gabriel Benois / Unsplash

Перевод деловых конференций полностью в онлайн-режим или использование гибридного формата, когда часть участников встречаются оффлайн, а другие — онлайн, может стать частью стратегии по смягчению последствий изменения климата. Неожиданную пользу встреч в Zoom нашли ученые из ряда научных институтов США, пишет GreenBiz со ссылкой на соответствующее исследование.

Как отмечает издание, в 2017 году в одних только деловых мероприятиях приняли участие 1,5 миллиарда участников из 180 стран, на их проведение было потрачено 2,5 триллиона долларов США. До начала пандемии коронавируса глобальная индустрия деловых конференций производила от 0,138 до 5,31 миллиарда тонн эквивалента CO2 в год — это соответствует годовому объему выбросов парниковых газов во всех Соединенных Штатах.

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Ученые полагают, что перевод конференций полностью или частично в онлайн может помочь в борьбе за климат. Согласно новому исследованию, перенос конференций в Zoom и на другие онлайн-платформы сократит углеродный след на 94 процента и потребление энергии на 90 процентов.

Авторы исследования указывают: организаторы конференций могут помочь уменьшить углеродный след и энергопотребление за счет тщательного выбора мест проведения мероприятий. В частности, нужно сделать так, чтобы лично участвующие в таких встречах тратили минимум времени на дорогу. Кроме того, для участников следует выбирать блюда только из растительной пищи.

Ранее, весной 2021-го, Роскомнадзор порекомендовал российским пользователям отказаться от сервиса видеоконференций Zoom и перейти на отечественные аналоги.

Нина Ташевская
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