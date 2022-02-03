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Джонсон рассказал о планах остаться премьером до 2029 года вопреки скандалу

Премьер Британии Джонсон не планирует покидать пост до 2029 года, несмотря на скандал

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что не планирует покидать свой пост в ближайшие семь лет, даже несмотря на то, что от него требуют отставки из-за скандала с вечеринками во время локдауна. Цитату политика приводит The Telegraph.

«Я продолжаю выполнять свою работу и продолжу до тех пор, пока меня удостаивают такой привилегией и честью», — заявил политик, комментируя требование сместить его с должности. Вопреки скандалу, Джонсон планирует остаться премьером вплоть до 2029 года — он собирается снова принять участие в выборах в 2024-м и намерен победить.

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В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

Комментируя отчет, политик принес публичные извинения в ходе выступления в парламенте и выразил согласие с общими выводами расследования.

Виктория Кондратьева
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