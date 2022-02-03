Американская актриса предложила пожить в своем доме на День всех влюбленных

Американская актриса, режиссер и писательница Исса Рэй предложила поклонникам пожить в своем доме на День всех влюбленных. Знаменитость опубликовала на сервисе Airbnb объявление о сдаче в аренду особняка в Южном Лос-Анджелесе.

Создательница выходящей на канале HBO комедийной драмы «Белая ворона» (также известной как Insecure) специально обустроила недвижимость в стиле сериала. Так, по мнению Рэй, фанаты смогут прочувствовать культуру темнокожих американцев и насладиться атмосферой района, где она родилась и выросла.

Остановиться в особняке можно с 12 по 14 февраля за 56 долларов (4,3 тысячи рублей) в сутки. В доме есть одна гостиная, одна спальня и одна ванная комната. На прилегающей территории есть терраса с бассейном и лежаками, с которой отрывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Голливудские холмы. Исса Рэй также предусмотрела для гостей путеводитель по знаковым для нее местам, среди которых есть книжный магазин, кафе, рестораны, SPA-центр и прочее.

Ранее звезда сериала «Эйфория», американская актриса Синди Суини приобрела новый дом в Лос-Анджелесе. Историческое здание, построенное в в 1933 году во времена Великой депрессии, досталось знаменитости за три миллиона долларов (более 232,8 млн рублей).