Бороться с бомжами в США решили с помощью камней

На тротуарах в Корейском квартале (Koreatown) Лос-Анджелеса появились десятки булыжников. С помощью камней на пешеходных улицах жители США решили бороться с бомжами, которые часто разбивают палаточные лагеря в этом районе, сообщает американский канал ABC7.

Валуны на дорогах появились вскоре после того, как в квартале разогнали скопление бездомных. Однако власти Лос-Анджелеса считают блокировку улиц и установку баррикад недопустимым способом борьбы с бездомными — в городской администрации занялись поисками автора инициативы.

Тем не менее, уставшие от нашествий бездомных жители квартала поддержали размещение булыжников на тротуарах. Камни мешают бомжам удобно располагаться на улицах, отчего район становится более привлекательным для ведения бизнеса и приятным для проживания.

В августе 2021 года мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти принял постановление, которое запрещает бездомным селиться на некоторых участках улиц. Бомжи теперь не могут сидеть рядом с учебными учреждениями, парками и популярными дорогами. Прежде чем штрафовать за пребывание в неположенных местах, городские службы обязаны за 14 дней предупредить бездомных о необходимости сменить локацию.