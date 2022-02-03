В США анонсировали соглашение по «авансовым» санкциям против Москвы

Международный комитет сената США близок к межпартийному согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России из-за Украины. Об этом сообщила сенатор Джин Шахин, передает РИА Новости.

Она уточнила, что успешно ведутся переговоры между председателем комитета, демократом Робертом Менендесом, и старшим республиканцев. В случае соглашения комитет предложит пакет рестрикций, которые могут быть введены «авансом» на фоне обвинений в адрес России о готовящейся «агрессии» против Киева.

Ранее в США заявили о возможном введении в отношении России жестких санкций, которые сокрушат экономику страны. Менендес пригрозил Москве применением превентивных мер, в качестве примера он привел возможность отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

В декабре Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, подобных которым никогда не видели прежде.