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Бывший тренер сборной России оценил состав команды на смешанную эстафету

Тренер Хованцев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил состав национальной команды на смешанную эстафету на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Хованцев назвал оптимальным состав сборной России. «Из тех, кто есть, состав был выбран правильно. [Ульяна] Нигматуллина лучше стреляет, чем [Ирина] Казакевич и [Светлана] Миронова. Стрелять будет не так просто, так как там постоянный ветер», — объяснил он. Тренер добавил, что в гонке могла бы принять участие Евгения Буртасова, однако она прилетела в Пекин только 3 февраля.

30 января стало известно, что российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на COVID-19. На замену ей в Китай прилетела запасная Буртасова.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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