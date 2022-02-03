Популярный в России комик объяснил цену записи своего концерта

Комик Артур Чапарян, чей сольный концерт впервые в истории российского стендапа продается онлайн, объяснил в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале стоимость записи возможностями москвичей. Популярный юморист считает, что сделал цену доступной, аргументировав это тем, что для многих жителей столицы 199 рублей не являются внушительной суммой. Соответствующий выпуск опубликован на YouTube.

Чапарян признался, что многие зрители жаловались на то, что концерт не вышел бесплатно. «Писали сообщения такого рода: "Почему ты решил, что твой концерт лучше и что мы должны платить?" Я вообще хотел бы 199 рублей как-то охарактеризовать», — отметил стендапер. По его мнению, для Москвы такая сумма не стоит даже выхода из дома.

Комик также добавил, что 200 рублей в Москве стоит отмена на такси, если пассажир передумал отправляться в поездку. Чапарян пошутил о том, что эти деньги россияне могли бы отдать ему.

Ранее популярный комик Дмитрий Романов рассказал, какой доход получал за участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Артист признался, что получает, по его словам, маленький гонорар за съемки — меньше 100 тысяч рублей.