Темнокожей американке захотели помешать в спасении экономики США

Члены Республиканской партии захотели помешать темнокожей американке Лизе Кук войти в состав совета директоров Федеральной резервной системы (ФРС), где она могла бы поучаствовать в спасении экономики США через повышение базовой ставки и снижение инфляции, пишет Bloomberg.

Претензии к Кук связаны с темой одного из ее исследований, которое позволило ей сделать имя в профессиональном сообществе. Работа посвящена насилию над темнокожими американцами в конце XIX — начале XX века и его влияния на состояние и рост экономики США. Кук удалось выяснить, что из-за репрессивных мер в отношении части населения и отсутствия у них некоторых базовых прав представители темнокожего сообщества смогли подать меньше патентных заявок, что в долгосрочной перспективе негативно отразилось на состоянии всей национальной экономики.

Работу высоко оценили несколько Нобелевских лауреатов по экономике. Кроме того, она внесла вклад в изменение научного консенсуса относительно факторов, влияющих на экономический рост и процветание общества. Однако политические оппоненты Кук из Республиканской партии критикуют ее за то, что в работе слишком много внимания уделяется расовым и социальным вопросам, не имеющим прямого отношения к экономике.

При этом Кук имеет достаточно большой практический опыт работы экономистом, в том числе в руководстве влиятельной Американской экономической ассоциации. Также она консультировала правительства Руанды и Нигерии, когда те боролись с последствиями финансовых кризисов. Кроме того, Кук имеет несколько профильных дипломов и научных степеней. Однако все это не меняет отношения к ней со стороны критиков.

Кук претендует на одно из трех вакантных мест в совете директоров ФРС, состоящем из семи членов. Заседание, на котором будет рассматриваться в том числе ее кандидатура, номинированная президентом Джо Байденом, состоится 3 февраля.

Если Кук все же выберут в состав совета, ей придется решать одну из главных нынешних проблем американской экономики — высокой инфляции. По итогам 2021 года она оказалась самой высокой с 1979 года и составила семь процентов.

