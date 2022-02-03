Врач перечислила последствия коронавируса для глаз

Коронавирус может вызывать такие заболевания органов зрения, как катаракта и конъюнктивит. Также инфекция может поражать зрительные нервы. Об опасных последствиях COVID-19 «Ленте.ру» рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

«Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты», — заявила врач.

При этом офтальмолог отметила, что, хотя коронавирусная инфекция и может распространяться через слизистую оболочку глаза, перечисленные заболевания, как правило, являются вторичными осложнениями, вызванными самой болезнью, а не тем, как она попала в организм.

«Все это вторичное, это уже следствия самого течения заболевания, здесь неважно, что было входными воротами», — добавила она.

Ранее генетик Андрей Исаев заявил, что омикрон чаще других штаммов воздействует через глаза. Таким образом первым симптомом нового штамма, по его мнению, часто оказывается конъюнктивит.