Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач перечислила последствия коронавируса для глаз

Офтальмолог Шилова: коронавирус может вызывать катаракту и поражать зрительный нерв

Фото: Shutterstock

Коронавирус может вызывать такие заболевания органов зрения, как катаракта и конъюнктивит. Также инфекция может поражать зрительные нервы. Об опасных последствиях COVID-19 «Ленте.ру» рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.

«Могут возникать тромбозы, поражения зрительного нерва, усиливаться катаракта. Распространены вызванные инфекцией конъюнктивиты и кератиты», — заявила врач.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

При этом офтальмолог отметила, что, хотя коронавирусная инфекция и может распространяться через слизистую оболочку глаза, перечисленные заболевания, как правило, являются вторичными осложнениями, вызванными самой болезнью, а не тем, как она попала в организм.

«Все это вторичное, это уже следствия самого течения заболевания, здесь неважно, что было входными воротами», — добавила она.

Ранее генетик Андрей Исаев заявил, что омикрон чаще других штаммов воздействует через глаза. Таким образом первым симптомом нового штамма, по его мнению, часто оказывается конъюнктивит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным
На территорию Пентагона проникла курица
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку антироссийского фонда на Украине
Врач перечислила последствия коронавируса для глаз
Оценена эффективность «Спутника V» через полгода
Названы самые частые признаки постковидного синдрома
Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу
США собрались продолжить сдерживание России
Утекшие в СМИ ответы США по гарантиям безопасности оказались настоящими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.