С ДТП предложили бороться с помощью дрифта

Toyota анонсировала функцию автономного дрифта, когда автомобиль может уходить в контролируемый занос, чтобы избежать ДТП. Об этом сообщает издание CNet.

Специалисты Исследовательского института Toyota рассказали, что часто дрифт — техника контролируемого заноса авто с целью прохождения поворотов — может помочь избежать аварии на дороге. Toyota продемонстрировала прототип автомобиля Supra, который поддерживает данную возможность.

По словам инженеров автоконцерна, в критических ситуациях на дорогах ради борьбы с ДТП машина может автоматически переключаться в режим дрифта. Авторы отметили, что обычно к дрифту прибегают профессиональные автогонщики, однако с помощью предложенной функции обычные автолюбители смогут безопасно проходить повороты на дороге.

Тестовой прототип Toyota оснастили контролируемыми компьютером системами дроссельной заслонки и рулевым управлением, секвентальной коробкой передач, опцией автономного торможения каждого колеса. Каждые 1/20 секунды компьютер высчитывает безопасную траекторию прохождения поворота и при необходимости активирует функцию дрифта.

В ноябре 2021 года гонщик Евгений Ефанов раскрыл влияние серии фильмов «Форсаж» на российских дрифтеров. По словам Ефанова, американская кинофраншиза дала большой толчок для развития дрифта в России начала 2000-х.