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Посольство Афганистана в России перешло на режим экономии

Посольство Афганистана в Москве из-за отсутствия финансирования решило сократить расходы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посольство Афганистана в Москве решило максимально сократить расходы. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Дипломаты объяснили, что переходят на режим экономии из-за полного отсутствия финансирования из Кабула после прихода там к власти радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Не исключено, что в дальнейшем посольство будет вынуждено сократить штат.

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При этом отмечается, что дипмиссия продолжает работать под флагом прошлого правительства, также прежним остался и посол Саид Джавад. Посольство оказывает необходимые услуги гражданам Афганистана, афганской диаспоре и студентам, которые учатся в России.

Ранее глава центрального банка Афганистана заявил, что США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Большая часть этого состояния хранится в безопасных ликвидных активах — казначейских облигациях США и золоте — в офшорах. Тогда же выяснилось, что талибам доступно лишь 0,1-0,2 процента от общих международных резервов Афганистана.

В августе 2021 года «Талибан» объявил об установлении власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. После этого Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Афганистан не сможет получить доступ к помощи от организации.

Марина Совина
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