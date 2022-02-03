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Объявлены ведущие «Евровидения-2022»

Ведущими конкурса «Евровидение-2022» станут Мика, Лаура Паузини и Алессандро Каттелан

Фото: RAI / eurovision.tv

Ведущими песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году станут певцы Мика и Лаура Паузини, а также шоумен Алессандро Каттелан. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Звездное трио проведет завершающие этапы музыкального состязания в Турине, которые состоятся 10, 12 и 14 мая. Имена ведущих были объявлены в ходе трансляции фестиваля в Сан-Ремо.

Мика — британский певец американo-ливанского происхождения, получивший известность благодаря таким песням, как Grace Kelly, Relax и Take It Easy. Его напарницей по проведению конкурса станет итальянская певица Лаура Паузини — лауреатка множества премий, среди которых «Грэмми» и «Золотой глобус». К ним также присоединится Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий. Он известен по таким шоу, как Total Request Live, Le Iene и по итальянской версии The X Factor.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

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Сергей Равин
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