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Врач рассказал россиянам об особой защите перед коронавирусом

Врач Звонков объяснил устойчивость перед COVID-19 высоким уровнем интерферонов

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил россиянам, почему люди, проживающие с зараженными COVID-19 родственниками, могут устоять перед вирусом. Его слова передает URA.RU.

Звонков рассказал о высоком уровне интерферонов в организме, а также особой защите органов дыхания и слизистых. «Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», — отметил он. Врач подчеркнул, что те, кто обладает высокой концентрацией веществ в слизистой, способны дольше не заражаться вирусом.

Он также добавил, что при активной реакции лимфоцитов на антигены начинается выброс интерферона, и это защищает от вирусов. Звонков подчеркнул, что пренебрегать масками и дистанцией не стоит даже если человек не заболел при контакте с зараженными родными. «Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма», — заключил он.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что COVID-19 легче проникнуть в организм через нос — это основной путь заражения инфекцией. По мнению вирусолога, люди, которые носят маски, не прикрывая нос, больше подвержены заражению.

Марина Совина
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